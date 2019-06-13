Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

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