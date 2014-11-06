Экономика
Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Экономика
Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов
Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Здоровье
Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье
Обновлено в 07:00
Политика
Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м
"На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Воробьев возложил цветы к памятнику павшим воинам в Балашихе
Отмечается, что в рамках мероприятия была продемонстрирована выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также музейная экспозиция, отражающая историю соединения.
Обновлено в 05:53
Недвижимость
Омбудсмен по строительству предсказал перенос сроков ввода 4 тыс. ЖК
Сроки строительства 4 тыс. жилых комплексов общей площадью 40 млн кв. м из 126 млн, которые возводятся сегодня, могут быть перенесены из-за проблем с получением проектного финансирования.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Авто
Представлено новое мощное купе Alpine A110S
Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00