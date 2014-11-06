Экономика

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евроГазета.Ru 04:03

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович объявили о решении создать рабочую группу, которая будет заниматься изучением вопроса о переводе расчетов в торговле между РФ и странами еврозоны на рубли и евро.
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ЕК: решение по рабочей группе России и ЕС по переходу на евро в расчетах пока не принято

ТАСС09:29

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъвчера в 15:30

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru04:03

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05

Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

RT на русском05:08

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомостивчера в 14:50

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Экономика

Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов

Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Баскетбол

Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Политика

Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Здоровье

Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье

Обновлено в 07:00
Политика

Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Футбол

Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Тольятти горит склад с резиной на площади 500 кв. м

"На Южном шоссе в Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий на площади 500 кв. м. Предварительно, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией

Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Воробьев возложил цветы к памятнику павшим воинам в Балашихе

Отмечается, что в рамках мероприятия была продемонстрирована выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также музейная экспозиция, отражающая историю соединения.
Обновлено в 05:53
Недвижимость

Омбудсмен по строительству предсказал перенос сроков ввода 4 тыс. ЖК

Сроки строительства 4 тыс. жилых комплексов общей площадью 40 млн кв. м из 126 млн, которые возводятся сегодня, могут быть перенесены из-за проблем с получением проектного финансирования.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Авто

Представлено новое мощное купе Alpine A110S

Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
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