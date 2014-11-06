Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Политика Порошенко нашел способ закрыть вопрос о воровстве газа Украиной Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нашел способ закрыть вопрос о воровстве российского газа через два года, сообщает ФАН.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском «Избрание президента Зеленского создаёт новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьёзно», — написал он в Twitter.

Общество Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.

Происшествия Сильный пожар в доме на Синопской набережной локализовали В ночь на 14 июня произошел пожар в доме 24 (литера Д) на Синопской набережной в Центральном районе Петербурга.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Общество Власти могут обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе Технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и рабочего времени.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».

Общество Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.

Политика Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Политика Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.

Общество Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Политика Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».

Футбол «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.

Политика США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.