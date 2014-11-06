Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетахРБК 14:07
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
Комсомольская правда14:22
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 22:22
Политика
Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Транспорт
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч
Обновлено в 22:12
Происшествия
На Сахалине перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено в 22:36
Политика
Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективные траты
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил заняться освоением Луны вместе с Китаем.
Обновлено в 11:13
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
Обновлено в 17:45
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Политика
Замглавы Росгвардии Захаркин покинет свой пост
58-летний заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин покинет свой пост, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 17:01
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГИЛ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено в 22:44
Гаджеты
Huawei объявила сроки запуска собственной ОС на замену Android
Китайский технологический гигант Huawei в настоящее время занимается запуском собственной операционной системы, которая придет на замену ОС Android.
Обновлено в 22:35
Гаджеты
Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня
Обновлено в 09:30
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии
Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.
Обновлено в 13:19
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Наука
«100 рассказов из истории медицины»
В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено в 13:25
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
Обновлено в 20:10
Транспорт
Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах
Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено в 04:22