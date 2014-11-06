Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроГазета.Ru вчера в 18:04
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
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Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
Комсомольская правдавчера в 14:22
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