Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроГазета.Ru вчера в 18:04

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

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