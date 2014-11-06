Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru18:04

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известия17:05

Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро

Комсомольская правда14:22

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъ15:30

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомости14:50

Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

RT на русском16:02

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБК14:07
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
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Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
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Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
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Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей

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Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
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Происшествия

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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Обновлено в 18:05
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
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Авто

На видео показали новый кроссовер Kia Seltos

Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
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Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Хоккей

«Сент-Луис» завоевал свой первый Кубок Стэнли

«Сент-Луис Блюз» впервые за свою 52-летнюю историю клуба стал чемпионом Кубка Стэнли благодаря удивительной сплоченности коллектива в течение всего года.
Обновлено в 14:17
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Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

Обновлено в 15:30
Путешествия

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Бельгийский Брюгге славится своими каналами, брусчатыми улицами и средневековыми зданиями.
Обновлено в 13:27
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По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
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Кино

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Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня

Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремль

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Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

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Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

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Общество

Получат курганский гектар

Механизм обретения собственного надела таков: заявители могут получить в аренду без торгов до гектара земли для строительства жилья и ведения ЛПХ в любом муниципалитете области независимо от места их проживания, за исключением Кургана, Шадринска, пригородного Кетово и Лесниковского сельсовета Кетовского района.
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Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте

Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.
Обновлено в 16:40
Политика

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"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Политика

Путин уволил генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова

Как сообщили в пресс-службе Кремля, согласно указу главы государства, от занимаемой должности освобожден генерал-майор полиции Юрий Девяткин — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве.
Обновлено в 06:52
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Рудковская: я не стесняюсь своего возраста

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
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