Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05

Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро

Комсомольская правдавчера в 14:22

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъвчера в 15:30

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

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Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах

RT на русскомвчера в 16:02

Силуанов обсудил с Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли

ТАССвчера в 14:20

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
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Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»

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Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»

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В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
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Иран несет ответственность за поддержание безопасности в районе Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Аравийским морем, и обвинение Тегерана в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе вызывает обеспоенность.
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Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

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Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
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Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

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По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
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Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
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На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
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