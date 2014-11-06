Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Транспорт
Поезда на МЦК в ночь на 16 июня будут курсировать с пятиминутным интервалом в связи с концертом Muse
Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в ночь на 16 июня будут курсировать с пятиминутным интервалом в связи с концертом Muse, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Карнавал»
Сегодня, 14 июня, около 12 часов дня местного времени в Екатеринбурге загорелся торгово-развлекательный центр «Карнавал», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обновлено в 04:32
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Политика
Полицейские создали петицию в защиту генерала, уволенного по просьбе Колокольцева
Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Религия
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47
Технологии
Автономный тягач Volvo начал перевозить грузы
Разработанный компанией Volvo Trucks экспериментальный автономный электрический тягач Vera приступил (в режиме пилотного проекта) к осуществлению первых тестовых грузовых перевозок.
Обновлено вчера в 08:51
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:51
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Общество
Разин оценил состояние Алибасова
Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28