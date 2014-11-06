Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

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