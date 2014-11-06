Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

RT на русском05:08

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомостивчера в 14:50

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъвчера в 15:30

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru04:03

Силуанов обсудил с Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли

ТАССвчера в 14:20

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Здоровье

Только два водоема на Среднем Урале признаны пригодными для купания

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Общество

Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Политика

СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Обновлено в 06:46
Экономика

Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад

Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Политика

Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

"Одежда будет средством самовыражения, люди станут свободнее, научатся видеть внутреннюю гармонию", - считает дизайнер одежды Ольга Лукьянова.
Обновлено в 06:11
Экономика

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Разин заявил, что Алибасов останется тяжёлым инвалидом

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика

Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Петербурге загорелся приют для кошек

Обновлено в 05:36
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Футбол

Божович сохранил пост главного тренера «Крыльев Советов»

Миодраг Божович остается на посту главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов", сообщил в пятницу журналистам председатель совета директоров клуба, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово»

Экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев 10 дней проведет в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 04:52
Футбол

«Зенит» остался без тренера по физподготовке

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 06:27
Политика

В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России

Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
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