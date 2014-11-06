Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена
В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward
Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Ветеринары рассказали, как домашним животным пережить жару
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку
"Зенит" вышел из отпуска, питерцы провели первую тренировку. Она состоялась на базе действующих чемпионов России.
Обновлено в 10:46
Космос
Более 30 спутников запустят вместе с «Метеором-М» с Восточного 5 июля
Более 30 спутников будут запущены в качестве попутной нагрузки вместе с российским аппаратом "Метеор-М" №2-2 с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).
Обновлено в 06:07
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено в 11:40
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Авто
Новая Mazda3 в России оказалась дороже «шестерки»
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 04:34