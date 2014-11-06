Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евроИзвестия вчера в 17:05

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Силуанов заявил об интересе ЕС к взаиморасчетам с Россией в нацвалютах за энергоресурсы

ТАСС11:43

Эксперт оценил планы России и ЕС обсудить практические шаги по переходу на расчёты в рублях и евро

RT на русском05:08

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомостивчера в 14:50

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Известиявчера в 17:05

РФ и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Коммерсантъвчера в 15:30

Россия и ЕС разработают переход на расчеты в рублях и евро

Газета.Ru04:03

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

РБКвчера в 14:07
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Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена

В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward

Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Наука

Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Ветеринары рассказали, как домашним животным пережить жару

Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» провел первую тренировку

"Зенит" вышел из отпуска, питерцы провели первую тренировку. Она состоялась на базе действующих чемпионов России.
Обновлено в 10:46
Космос

Более 30 спутников запустят вместе с «Метеором-М» с Восточного 5 июля

Более 30 спутников будут запущены в качестве попутной нагрузки вместе с российским аппаратом "Метеор-М" №2-2 с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).
Обновлено в 06:07
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

Обновлено в 11:40
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Авто

Новая Mazda3 в России оказалась дороже «шестерки»

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено в 04:34
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