Экономика
Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евроНакануне.Ru вчера в 19:24
Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:48, Вашингтон
Общество
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Руководитель пензенского объединения цыган обратился к жителям Чемодановки
В Сети появилось видеообращение руководителя общественного объединения цыган Пензенской области Андрея Оглы к жителям села Чемодановка, где накануне вечером произошел конфликт, в результате которого погиб человек.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Спорт
Бегун из России временно отстранён от соревнований
Обновлено в 09:36
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Общество
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Обновлено в 15:19
Кино
Педро Альмодовар получил почетного «Золотого льва»
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Авто
Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси
В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
Общество
Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»
Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики обстреляли очистные сооружения в Горловке
Обновлено в 12:20
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25
Религия
На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы
Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной
Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 16:17