Экономика

Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евроНакануне.Ru вчера в 19:24

Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.
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