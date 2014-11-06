Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евроНакануне.Ru вчера в 19:24

Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.

Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро

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