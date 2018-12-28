Политика

Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий
RT на русском
07:31

В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве. Об этом сообщил российский посол в Британии Александр Яковенко.
RT на русском07:31
Александр Яковенко
У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне... Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена.
— Александр Яковенко, российский дипломатDaily Storm 07:02

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Москва и Лондон договорились восстанавливать составы дипмиссий

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