Политика
Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефтиРБК вчера в 10:31
Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов.
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Москва и Минск разработают методику оценки ущерба из-за ЧП с «Дружбой» до 10 июня
RT на русскомвчера в 10:13
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