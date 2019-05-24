Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефтиРБК вчера в 10:31

Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов.

Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефти

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