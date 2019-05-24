Политика
Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефтиРБК 10:31
Москва и Минск до 10 июня разработают и утвердят методику оценки потенциального ущерба, возникшего от попадания некачественной нефти в систему находящихся на территории Белоруссии нефтепроводов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Космос
Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 11:33
Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
Обновлено в 10:48
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Общество
Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Политика
Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.
Обновлено в 06:55
Финансы
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Тренер сборной Финляндии: психологически россиянам будет тяжело в игре с нами
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею с шайбой Юкка Ялонен накануне полуфинального матча чемпионата мира с командой России предположил, что российские хоккеисты, являющиеся фаворитами турнира, будут испытывать давление в игре с его подопечными.
Обновлено в 15:55
Наука
Скончался основатель кварковой теории Марри Гелл-Манн
На 90-м году жизни скончался американский физик Марри Гелл-Манн (Murray Gell-Mann), основоположник кварковой теории и нобелевский лауреат, сообщает независимый исследовательский центр Институт Санта-Фе, одним из основателей которого был ученый.
Обновлено в 15:31
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Ранее 24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Футбол
Бывший игрок «Барселоны» предупредил Гризманна о требованиях Месси
Бывший защитник «Барселоны» Рамон Алешанко прокомментировал возможный переход в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей
Обновлено в 13:23
Политика
Медведчук вышел из переговоров по Донбассу
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.
Обновлено в 10:56
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Наука
Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Американский моряк арестован за намерение «слить» ядерные секреты ВМС США СМИ
«Стивен Келлог признался, что, находясь на действительной службе 27 августа 2018 года, он попытался сесть на коммерческую авиакомпанию из Сан-Диего, штат Калифорния, в Нью-Йорк с намерением предоставить секретную информацию о ядерных военных кораблях ВМС США журналисту, который, как он думал, обнародует информацию для общественности», — говорится в сообщении ФБР.
Обновлено в 03:21