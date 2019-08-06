с чего всё началось

Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории. С 1 сентября тариф вырастет на 3,7%, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти

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