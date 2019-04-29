Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефтиГазета.Ru 08:54
Россия и Белоруссия договорились, что незагрязненная нефть из России по нефтепроводу "Дружба" должна поступить на Мозырский НПЗ не позднее чем 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. При этом отмечается, что чистая нефть может поступить на завод и раньше.
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