Энергетика

Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефтиГазета.Ru 08:54

Россия и Белоруссия договорились, что незагрязненная нефть из России по нефтепроводу "Дружба" должна поступить на Мозырский НПЗ не позднее чем 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. При этом отмечается, что чистая нефть может поступить на завод и раньше.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Качественная нефть из России достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

ТАСС08:40

Россия заявила о начале поставок чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:32

Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы08:59

Чистая российская нефть достигла приграничной зоны с Беларусью

Российская газета08:17

Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти

Газета.Ru08:54

В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

РБК07:52

Россия и Белоруссия не могут договориться о чистоте нефти

Ведомости08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Политика

В Кремле ответили на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле приняли во внимание заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского относительно российских паспортов.
Обновлено в 05:27
Авто

Старт продаж автомобилей Aurus отложили

Розничная продажа автомобилей Aurus начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:46
Политика

Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
Обновлено в 09:23
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» арестантах, избитых на допросах

За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
Обновлено в 09:39
Общество

Караулова допустила, что расскажет о своем опыте в Instagram и YouTube

Варвара Караулова рассказала журналистам, что не планирует заниматься политикой, но, возможно, расскажет о своем опыте в Instagram и YouTube.
Обновлено в 09:45
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье

Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

Обновлено в 08:47
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Обновлено в 06:59
Происшествия

Пассажиры автобуса сняли на видео, как родители напоили пивом детей

Обновлено в 06:10
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, кто лучше всех ее фотографирует

В подписи к снимку Бородина похвалила девятилетнюю дочь Марию за удачный ракурс, назвав ее лучшим фотографом в мире.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Малкин и Кучеров присоединились к сборной для подготовки к ЧМ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и форвард "Тампы Бэй-Лайтинг" Никита Кучеров, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пополнили состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 12:19
Футбол

Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana

Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Актер фильма «Пираньи Неаполя» попал в больницу с ножевым ранением

Актер фильма «Пираньи Неаполя» о молодежной преступности Артем Ткачук госпитализирован в Неаполе с ножевым ранением.
Обновлено в 09:36
Политика

Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор

Первый оштрафованный на 30 тысяч рублей за оскорбление государства по новой статье Кодекса об административных нарушениях обжаловал приговор.
Обновлено в 09:35
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Армия и оружие

Власти Сербии рассказали о сотрудничестве с НАТО

Сербия сотрудничает с НАТО главным образом для поддержания нормальных отношений, не собирается вступать в альянс.
Обновлено в 08:41
Общество

В Госдуму внесли проект о борьбе с «аптечной наркоманией»

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект о введении повышенных штрафов за нарушение законодательства в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Транспорт

Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе

Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное