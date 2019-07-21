с чего всё началось

Изменения должны произойти уже в 2021 году, затронув различные сферы, о чем рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Москва и Минск к 2021 году должны прийти к единым отраслевым рынкам.

Россия и Белоруссия придут к единым отраслевым рынкам

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