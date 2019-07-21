Экономика
Россия и Белоруссия придут к единым отраслевым рынкамТК Звезда вчера в 20:40
Изменения должны произойти уже в 2021 году, затронув различные сферы, о чем рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Москва и Минск к 2021 году должны прийти к единым отраслевым рынкам.
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"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.РИА Новостивчера в 14:56
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Белоруссия и РФ планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
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