Экономика

Россия и Белоруссия придут к единым отраслевым рынкамТК Звезда вчера в 20:40

Изменения должны произойти уже в 2021 году, затронув различные сферы, о чем рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. Москва и Минск к 2021 году должны прийти к единым отраслевым рынкам.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1
", показанном в воскресенье.
РИА Новостивчера в 14:56

Подробнее о событии

Москва и Минск создадут единые отраслевые рынки

News.ruвчера в 15:54

Минск и Москва договорились к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки

РБКвчера в 16:13

Минск заявил о планах создать с РФ единый рынок нефти и газа с 2021 года

Говорит Москвавчера в 16:09

Белоруссия и РФ планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Аргументы и Фактывчера в 17:21

Россия и Белоруссия договорились прийти к единым отраслевым рынкам

Ридусвчера в 15:27

Белоруссия и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

ТАССвчера в 15:00

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

РИА Новостивчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Космос

В России остановлено производство двигателей для ракет «Протон»

Обновлено в 07:30
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика

Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Политика

В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко

По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Авто

Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью

Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Британцы возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года

LM69 — самый близкий «клон», который может приобрести желающий обзавестись Jaguar XJ13, так как восстановленный оригинал постоянно выставлен в Британском автомобильном музее.
Обновлено в 08:20
Здоровье

Эксперты объяснили секрет Джуны

Обновлено в 04:02
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил, что машинист поезда прокатил пассажира в кабине

Обновлено в 07:21
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи

Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе.
Обновлено в 05:57
Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске

Обновлено в 04:19
Политика

СНБО Украины не планирует снимать блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не планирует снимать санкции в отношении российских социальных сетей, которые заблокированы в стране.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП под Омском возросло до 12

В результате лобового ДТП в Омском районе два человека погибли, двенадцать получили тяжелые травмы.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино

Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
Обновлено в 06:41
Наука

В России в состав колбасы могут включить панцирь саранчи

Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах

В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов об измене мужа

Обновлено в 08:30
Здоровье

Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах

Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный мотор от Ford Transit

Обновлённый УАЗ "Патриот" будет комплектоваться дизельным турбодвигателем Duratorq объёмом 2,2 литра от Ford Transit.
Обновлено в 02:21
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Футбол

Гарет Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая

Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Главное