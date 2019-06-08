Политика
Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валютыСтолица 24 вчера в 09:05
На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 14:11
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия
На Тельмана молодой водитель задним ходом сбил 88-летнюю женщину
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, двигаясь задним ходом во дворе дома, наехал на 88-летнюю женщину.
Обновлено в 03:35
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
МВД подтвердило информацию о 15 пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи
Число пострадавших в ДТП в Сочи, где столкнулись два экскурсионных автобуса, возросло с 11 до 15 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:06
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
Люди «высыхают»: врач рассказала, для кого особенно опасна жара
Наибольшую опасность жара представляет для маленьких детей и пожилых, особенно маломобильных людей, а также для беременных женщин.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей
Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили ТОП-5 настоящих мужских внедорожников, которые реально «могут» на бездорожье.
Обновлено в 01:00
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Российская нефть по «Дружбе» стала поступать в Польшу
Российская нефть поступила в Польшу транзитом через Белоруссию, уточнил он.
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Стюарды аннулировали время Леклера
В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях
Для дуэта мать и дочь выбрали одинаковые красно-оранжевые платья с пышными юбками.
Обновлено в 02:43
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики»
Дочь актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики» Криса Пратта.
Обновлено в 03:04
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Муки выбора: новая Лада Гранта Кросс или подержанный паркетник?
АвтоВАЗ представил «внедорожную» версию универсала Лада Гранта, стоимость которого в базовой комплектации стартует от 643 000 рублей.
Обновлено в 01:39
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15
Гаджеты
Вторая жизнь Snapdragon 845: Vivo готовит бюджетную версию флагмана iQOO на прошлогодней топовой однокристальной системе
В Сети появились тизерные картинки нового смартфона Vivo – он окажется младшим братом выпущенного в марте iQOO на Snapdragon 855.
Обновлено в 03:09
Общество
Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.
Обновлено в 03:57
Спорт
Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами
Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В ДТП на Шоссейной погиб водитель, двое пассажиров в тяжелом состоянии
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:36
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12