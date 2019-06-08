Политика

Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валютыСтолица 24 вчера в 09:05

На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

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