Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуРИА Новости 04:43
Вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Футбол
ЦСКА чаще всех в РПЛ тестировали на допинг в 2019 году
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году провело игроков ЦСКА на допинг чаще, чем футболистов любого другого российского клуба.
Обновлено в 09:54
Музыка
Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Неизвестные ограбили дом депутата Рады
Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Происшествия
Голунову попросят продлить срок задержания на 72 часа
Директор издания "Медуза" Галина Тимченко заявила, что следствие намерено ходатайствовать в суде о продлении срока задержания журналиста Ивана Голунова на 72 часа.
Обновлено в 07:35
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Теннис
Джокович и Тим не смогли доиграть полуфинал «Ролан Гаррос» из-за дождя
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии
Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под контроль дело Голунова
Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова взял под особый контроль Общественный совет при МВД России.
Обновлено в 09:45
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
Новый фирменный стиль «X-стиль» впервые дебютировал на концепт-каре Lada XRay в 2012 году.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла сроки своей беременности
Настя рассказала, что еще не раз будет делиться историями о своей беременности, однако всех карт раскрывать пока не хочет.
Обновлено в 09:43
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России
Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Экономика
Снизилась смертность трудоспособных россиян
Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Общество
В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет
Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики
Полиция предъявила журналисту "Медузы" Ивану Голунову официальное обвинение в попытке сбыта наркотиков, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:54