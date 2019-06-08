Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Футбол
Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»
Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 09:10
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить в России триллионную коррупцию.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем
Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу России
Служба охраны государственной границы Литвы расследует инцидент, во время которого местный прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Спорт
Призер ОИ в составе сборной США по волейболу перешел в московское «Динамо»
Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в составе сборной США по волейболу Тейлор Сандер будет выступать в составе московского "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Орешкин рассказал об итогах ПМЭФ-2019
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.
Обновлено в 08:21
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено в 05:46
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Неизвестные ограбили дом депутата Рады
Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Экономика
В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Обновлено в 09:07
Авто
«Мерседес» 1956 года продали за 1 234 567 долларов
Первым покупателем в 1956 году был Джордж Стернер из города Йорк в Пенсильвании; вторым, с 1978 по 2013 годы - компания Dr. Falk & Son из Нью-Кенсингтона той же Пенсильвании; затем «Мерседес» уехал греться в Калифорнию.
Обновлено в 08:30