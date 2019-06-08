Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru вчера в 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
Читать в источнике
Оценить251
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 20:04
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено 07 июня в 04:02
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заплатит Де Хеа 20 млн фунтов за немедленный переход в «ПСЖ»
Руководство английского клуба рассчитывает выручить за трансфер де Хеа 60-75 млн фунтов.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено вчера в 06:54
Музыка
Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей
Обновлено вчера в 03:05
Общество
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей Молдавии
Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.
Обновлено в 00:22
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Сахалин договорился с «Газпромом» о строительстве комплексов СПГ
Сахалин договорился с "Газпромом" о строительстве комплексов СПГ.
Обновлено вчера в 01:22
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Прохоров пришел на VIP‐вечеринку ПМЭФ в спортивных штанах
Миллиардер Михаил Прохоров пришел в спортивных штанах на свою VIP-вечеринку после второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 05:35
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено вчера в 04:32
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Гаджеты
Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей
Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено вчера в 10:47