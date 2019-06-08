Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru вчера в 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАССвчера в 05:08

Орешкин сообщил об обсуждении единой валюты с Белоруссией

РБКвчера в 05:32

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русскомвчера в 05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новостивчера в 04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомостивчера в 04:39

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ruвчера в 07:15
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В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
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Роспотребнадзор рассказал россиянам, как защититься от жары.
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
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«Манчестер Юнайтед» заплатит Де Хеа 20 млн фунтов за немедленный переход в «ПСЖ»

Руководство английского клуба рассчитывает выручить за трансфер де Хеа 60-75 млн фунтов.
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Обновлено вчера в 13:28
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Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
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Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей

Обновлено вчера в 03:05
Общество

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено вчера в 09:08
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Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
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Армия и оружие

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено вчера в 16:35
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Дмитрий Козак дал оценку действиям бывших властей Молдавии

Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии.
Обновлено в 00:22
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
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Сахалин договорился с «Газпромом» о строительстве комплексов СПГ

Сахалин договорился с "Газпромом" о строительстве комплексов СПГ.
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Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Прохоров пришел на VIP‐вечеринку ПМЭФ в спортивных штанах

Миллиардер Михаил Прохоров пришел в спортивных штанах на свою VIP-вечеринку после второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

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Авто

АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

Рестайлинг является отдельной темой.
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Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
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ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
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