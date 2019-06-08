Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин сообщил об обсуждении единой валюты с Белоруссией

РБК05:32

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020

Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую раскритиковали за платье, подчеркнувшее живот

Как показалось подписчикам блога, одеяние Яна выбрала не по возрасту, а высокий пояс и пышная юбка слишком подчеркивают ее живот.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Наука

Ученые назвали способ понизить артериальное давление

Участники в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал

Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики

В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
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