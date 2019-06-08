Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера США

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено в 12:44
Экономика

Азербайджан откроет в Петербурге винный дом

Азербайджан намерен открыть винные дома в Петербурге. Проект рассчитан на 2019 год и успешно реализуется также в Екатеринбурге.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Обновлено в 08:24
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

Обновлено в 11:55
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

"Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Из больницы Голунова привезли в суд

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца

Адвокат Динзе представила характеристики, данные Голунову – от гендиректора Forbes, главреда «Медузы» («Иван необычный, умный, внимательный журналист»), сопредседателя союза журналистов, главреда Slon (Republic) и других.
Обновлено в 14:29
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 8 июня

Обновлено в 09:34
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Обновлено в 09:07
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу

Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Авто

Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Футбол

ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году

ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году.
Обновлено в 10:12
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Авто

Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL

В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено в 03:45
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Астраханцы вышли на пикет в защиту журналиста Ивана Голунова

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
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