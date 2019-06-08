Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера США
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено в 12:44
Экономика
Азербайджан откроет в Петербурге винный дом
Азербайджан намерен открыть винные дома в Петербурге. Проект рассчитан на 2019 год и успешно реализуется также в Екатеринбурге.
Обновлено в 11:33
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке
Обновлено в 11:55
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
"Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Из больницы Голунова привезли в суд
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца
Адвокат Динзе представила характеристики, данные Голунову – от гендиректора Forbes, главреда «Медузы» («Иван необычный, умный, внимательный журналист»), сопредседателя союза журналистов, главреда Slon (Republic) и других.
Обновлено в 14:29
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 8 июня
Обновлено в 09:34
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Футбол
ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году
ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году.
Обновлено в 10:12
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено в 03:45
Автоспорт
Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46