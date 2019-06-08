Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера США Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Экономика Азербайджан откроет в Петербурге винный дом Азербайджан намерен открыть винные дома в Петербурге. Проект рассчитан на 2019 год и успешно реализуется также в Екатеринбурге.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Политика Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб "Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Происшествия Из больницы Голунова привезли в суд Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.

Происшествия Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.

Происшествия Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца Адвокат Динзе представила характеристики, данные Голунову – от гендиректора Forbes, главреда «Медузы» («Иван необычный, умный, внимательный журналист»), сопредседателя союза журналистов, главреда Slon (Republic) и других.

Наука В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.

Авто Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.

Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

Футбол ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Авто Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.

Автоспорт Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1» Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.