Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Политика
В Казахстане начались выборы президента
Обновлено в 21:32
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35
Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ»
Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.
Обновлено в 09:45
Политика
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено в 19:42
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
NASA: В Тихом океане есть область сброса космических кораблей
Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан.
Обновлено вчера в 10:16
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Экономика
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково
Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено в 18:48
Футбол
Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Футбол
Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 19:40
Авто
Определены самые доступные автомобили с кондиционером
Обновлено в 11:22
Политика
В Казахстане стартовали президентские выборы
Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.
Обновлено в 21:16
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено в 04:32
Хоккей
Ялонен в недоумении от слов Воробьева
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал слова Ильи Воробьева в скандальном интервью.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11