Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика

В Казахстане начались выборы президента

Обновлено в 21:32
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35

Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.
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Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
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Работники NASA рассказали, что космические корабли, которые перестают работать, сбрасывают в Тихий океан.
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Обновлено 06 июня в 04:14
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Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

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Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
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Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

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Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.
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Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково

Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
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Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
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Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
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Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Определены самые доступные автомобили с кондиционером

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В Казахстане стартовали президентские выборы

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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН

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АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором

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Ялонен в недоумении от слов Воробьева

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал слова Ильи Воробьева в скандальном интервью.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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