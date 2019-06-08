Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Здоровье

Эксперты назвали растения, полезные для волос

Обновлено в 11:52
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Гаджеты

Евгений Касперский: «Риск-менеджмент больше не работает»

Первый прототип системы для смартфона Евгений Касперский показал корреспонденту «Ведомостей» – на гаджете одного из азиатских вендоров.
Обновлено в 05:29
Общество

В Минпросвещения назвали слова проректора РАНХиГС об учителях лицемерными

Статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович раскритиковал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что учителя это "серая масса закомплексованных неудачников".
Обновлено в 10:55
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Автоспорт

Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады

Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Спорт

Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций

9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 10:04
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Общество

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
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