Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
Общество

Радио Ватикана начало вещать на латыни

Радио Ватикана запустило в субботу, 8 июня, регулярную новостную программу на латинском языке, сообщает в Reuters.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Крупный пожар в частном секторе произошёл в подмосковных Мытищах

Крупный пожар в двухэтажном жилом доме произошёл в Мытищах по адресу 7-й Ленинский переулок, 1. По информации Лайфа, жильцы успели эвакуироваться.
Обновлено в 17:46
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Общество

Подмосковье и Тульская область готовят общий маршрут для туристов

Московская и Тульская области разрабатывают совместный туристический маршрут, который предлагает готовую программу с пребыванием в обоих регионах, об этом сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 16:43
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено в 15:20
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено в 15:21
Спорт

Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Футбол

Сборная Хорватии по футболу обыграла Уэльс в матче отбора Евро-2020

Обновлено в 11:15
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Футбол

Роналду остановил автобус ради больного ребенка

Обновлено в 19:19
Музыка

Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Обновлено 06 июня в 03:19
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Общество

В США предложили отказаться от смартфона на неделю за тысячу долларов

В США решили провести акцию, в которой можно получить тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю, сообщает CBS.
Обновлено в 18:39
Игры

Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина

Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
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