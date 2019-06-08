Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53

Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Орешкин рассказал о единой валюте России и Белоруссии

Телеканал 360°04:48

Россия и Белоруссия обсудили введение единой валюты

Lenta.ru05:40

Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

RT на русском05:09

Россия и Белоруссия работают над вопросом введения общей валюты

Газета.Ru07:15

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

РИА Новости04:43

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Ведомости04:39

Министры экономики РФ и Белоруссии обсудили дорожную карту выполнения союзного договора

ТАСС05:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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