Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани
Обновлено в 06:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Экономика
Глава Росстата рассказал о переходе на big data
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на ПМЭФ-2019 8 июня заявил глава Росстата Павел Малков.
Обновлено в 06:16
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Склифе сообщили о состоянии Алибасова
Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Футбол
В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta
После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника. История Volta: Карьерный режим уличного футбола.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Жена влияет на продолжительность жизни своего мужчины
Врачи из Швеции пришли к выводу, что срок жизни представителя сильного пола напрямую зависит от его женщины.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова
Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе
«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
Обновлено в 03:48
Игры
Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019
Обновлено в 05:52
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Культура
Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:16
Политика
Советник президента объяснил моду на русский тренд
Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.
Обновлено в 09:52
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03