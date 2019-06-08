Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Футбол
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 14:06
Футбол
Тренер Сан-Марино поблагодарил футболистов сборной России
Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 против сборной России.
Обновлено в 14:48
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Кино
Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»
Обновлено в 12:55
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Никулинский районный суд Москвы решил отправить журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 15:47
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «о захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию, в которой признал республику "захваченным государством", пораженным коррупцией.
Обновлено в 11:57
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Собчак официально развелась с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Кино
Продюсер байопика о Юлии Началовой рассказал о работе над фильмом
Продюсер байопика, посвященного Юлии Началовой, Андрей Загорский откровенно рассказал о работе над фильмом.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 14:27
Футбол
Черчесов: Сборной России многое не удалось
Ставили задачу — играть правильно. поделился впечатлениями от матча с национальной командой Сан-Марино, прошедшего в Саранске в рамках квалификации Евро-2020 и завершившегося победой россиян со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории сборной России.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09