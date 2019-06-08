Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом
Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Авто
Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%
Обновлено в 02:00
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено в 09:53
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Винисиус Жуниор: «Неймар постоянно присылает мне видеозаписи своих трюков и говорит: „Сделай то же самое, малыш“»
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор отметил, что примером для подражания для него является Неймар.
Обновлено в 23:32
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено в 20:19
Общество
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено в 18:43
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено в 13:53
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:37
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия
Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча
Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:44