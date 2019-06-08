Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валютуВести.Ru 04:53
Вопрос единой валюты, пояснил Орешкин, прерогатива президентов и Центральных банков России и Белоруссии. Обе страны намерены реализовать этот пункт в Союзном договоре, но не выходить за его рамки.
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Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Общество
Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году
Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»
Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили Facebook, Instagram и WhatsApp
Речь идет о мобильных приложениях WhatsApp, Facebook и Instagram. По информации lenta.ru, запрет не затронет уже вышедшие в продажу гаджеты.
Обновлено вчера в 11:35
Энергетика
«Газпром нефть» построит солнечные электростанции на своих НПЗ
Пилотной площадкой для внедрения современных энергосберегающих технологий возобновляемой энергетики станет Омский нефтеперерабатывающий завод, где будет построена первая на объектах "Газпром нефти" солнечная электростанция мощностью 1 МВт.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Президент Молдавии отказался распустить парламент
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.
Обновлено в 06:06
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Экономика
Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес
Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.
Обновлено в 06:03
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое
Возле хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Вице-премьер Акимов проинспектировал строительство трассы М-11
В субботу вице-премьер правительства РФ Максим Акимов приехал с инспекционным осмотром на строительную площадку 8-го этапа трассы М-11 под Петербургом.
Обновлено в 03:49
Политика
Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Авто
В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики
МВД предъявило специальному корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), сообщил адвокат Павел Чиков в Telegram.
Обновлено в 05:36
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53