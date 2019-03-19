Транспорт
«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифыАБН вчера в 04:39
Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот». Новые тарифы начнут действовать со второго апреля. Предполагается, что стоимость билета по таким тарифам будет ниже примерно на 30%.
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с чего всё началось
«Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были оплачивать не оказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 04:22
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При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов
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Музыка
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Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
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Общество
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Обновлено вчера в 09:52
Наука
Intel создаст суперкомпьютер с производительностью 1 экзафлопс
Компания Intel совместно с Cray Computing построит для Министерства энергетики США суперкомпьютер Aurora, который сможет производить 1 квинтиллион (1018) вычислительных операций в секунду.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
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Обновлено 18 марта в 23:55
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Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
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При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
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Обновлено вчера в 18:51
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
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Политика
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Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»
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