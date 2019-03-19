«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифыАБН вчера в 04:39

с чего всё началось

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот». Новые тарифы начнут действовать со второго апреля. Предполагается, что стоимость билета по таким тарифам будет ниже примерно на 30%.

Общество Россиянам пообещали 30-градусные морозы в апреле Синоптики пообещали 30-градусные морозы на территории России в самый разгар весны – в апреле 2019 года.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.

Транспорт В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.

Политика Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Политика Украинские олигархи объединились против Петра Порошенко Украинские олигархи, среди которых Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский, объединились против действующего президента Украины Петра Порошенко.

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Происшествия В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.

Общество При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.

Музыка Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.

Здоровье Жизненно важный препарат исчез из аптек Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Общество Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.

Общество Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Ранее в Сети появлялась информация о том, что в 2019 году в продаже появится обновленная версия модели Lada Vesta, которая получит приставку FL в названии.

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Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

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Происшествия В России выросло число жертв авиакатастроф Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Происшествия При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Политика Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".

Политика Эрдоган намерен восстановить смертную казнь в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях восстановить в республике смертную казнь.

Футбол Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ» Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.