«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифыАБН вчера в 04:39

с чего всё началось

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот». Новые тарифы начнут действовать со второго апреля. Предполагается, что стоимость билета по таким тарифам будет ниже примерно на 30%.

Экономика Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Футбол Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.

Политика Законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума прошел второе чтение «Единая Россия» ко второму чтению внесла поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Происшествия В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.

Происшествия Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте.

Авто Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901» Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».

Происшествия Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.

Игры Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Политика Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Хоккей ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Экономика Росстат изменит методологию расчета доходов россиян В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной в мире Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Политика Трамп предложил сменить главу управления гражданской авиации США Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы Федерального управления гражданской авиации США Стива Диксона, который был исполнительным директором авиакомпании Delta Air Lines.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.

Политика Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.

Спорт Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".