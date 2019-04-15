Политика

Россия готова отдать долг €60 млн Совету ЕвропыИзвестия 18:35

Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат. Такую сумму «Известиям» назвал дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
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Москва и члены ПАСЕ обменялись ультиматумами по возвращению России в организацию

Царьград22:24

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы — Известия

Аргументы и Факты21:57

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

Известия18:35

Россия заплатит Европе миллионы евро

Deita.ru20:14
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Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Обновлено в 22:11
Гаджеты

Вирус Exodus угрожает безопасности iPhone

Опасный вируc Exodus был замечен пользователями смартфонов iPhone.
Обновлено в 06:47
Экономика

«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд

В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).
Обновлено в 22:00
Космос

Космические приключения для юных лаишевцев

Обновлено в 01:30
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Политика

Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления

Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Forbes назвал 20 богатейших семей Кремля и Белого дома

Обновлено в 09:55
Происшествия

Отряд спасателей МЧС прибыл в район самого большого пожара на Колыме

Обновлено в 22:34
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

Хавбек Каборе не поможет «Краснодару» в матче против «Зенита»

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе не сможет помочь команде в матче против "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото

Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Космос

Послание пришельцев на китайском озере взбудоражило ученых

Внеземные цивилизации оставили свое послание жителям Земли на одном из озер расположенных в Китае.
Обновлено в 20:35
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Кино

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем

Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
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Косачев Константин Иосифович
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Кандидат юридических наук.
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