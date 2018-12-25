Политика
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новостивчера в 23:29
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В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости вчера в 16:33
с чего всё началось
Глава Минэнерго Александр Новак о сделке с ОПЕК и газовых турбинах — Почему Россия согласилась участвовать в новой сделке по сокращению добычи нефти, хотя цена около $60 за баррель устраивала как бюджет, так и нефтяников, а снижать производство последние, наоборот, не хотели?Коммерсантъвчера в 17:56
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Общество
Названо лучшее российское шампанское
В категории игристые вина, произведенные классическим методом, лучшим стало розовое «Абрау-Дюрсо», выпускаемое под маркой Victor Dravigny, которое получило 84,9 балла.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Украине увидели раздражитель для Запада
Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»
Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти упала сразу на 6,32% — фьючерс марки Brent с поставкой в феврале 2019 года стоит 50,42 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Хоккей
В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту
Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Хабаровском крае упал метеорит
Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Происшествия
Мать фигуриста Дениса Тена считает убийство сына заказным
Потерпевшая сторона в рамках уголовного дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена считает, что убийство призера Олимпийских игр было заказным, передает "РИА Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 281 человека
Как минимум 281 человек погиб в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии. Получили ранения — более тысячи.
Обновлено 23 декабря в 21:53
Происшествия
ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14
По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Американская торговая палата оценила активность компаний США в России
Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.
Обновлено в 01:36
Финансы
Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций
Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Челябинской области содержавшийся в вольере медведь напал на мужчину
В Челябинской области медведь нанес смертельные травмы жителю города Озёрск, который содержал найденное в лесу животное в вольере, сообщает 25 декабря пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву
Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался
Полиция задержала криминального авторитета, 63-летнего Виктора Мошкова, известного как Мошок, который сбежал неделю назад из психиатрической больницы в Новосибирске.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В РАН не зафиксировали падения метеорита в Хабаровском крае
В понедельник, 24 декабря, научный руководитель Геофизической службы РАН Алексей Маловичко рассказал журналистам издания N+1, что ученые не зафиксировали момент падения метеорита неподалеку от Хабаровска, который, по одной из версий, мог стать причиной обрушения горы и завала реки Буреи.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
На Сицилии активизировался вулкан Этна
В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27