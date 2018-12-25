Глава Минэнерго Александр Новак о сделке с ОПЕК и газовых турбинах Несмотря на осенний рост цен на нефть, России в начале декабря пришлось продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи.

с чего всё началось

В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу и без договоренностей по трпнзиту с Украиной. Новак подчеркнул, что диалогу с Украиной мешают судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", передает РИА Новости.

Россия гарантирует Европе поставку газа без договоренностей с Украиной

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