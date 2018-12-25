Политика
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с КиевомИзвестия18:43
Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину. Об этом рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия18:43
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В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 16:33
с чего всё началось
Глава Минэнерго Александр Новак о сделке с ОПЕК и газовых турбинах Несмотря на осенний рост цен на нефть, России в начале декабря пришлось продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи.Коммерсантъ17:56
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