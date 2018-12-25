Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
РИА Новости
вчера в 23:29

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новостивчера в 23:29
Александр Новак
В России на разных уровнях, в том числе на уровне руководства страны, всегда подтверждалось, что мы готовы обеспечивать продолжение транзита и после 2019 года, но при условии, что такой вариант будет конкурентен по отношению к другим маршрутам поставки газа в Европу.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости вчера в 16:33
с чего всё началось

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Новак гарантировал поставку российского газа в Европу

RT на русскомвчера в 19:14

Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

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РБКвчера в 18:30
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