Финансы

Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрдВести.Финанс вчера в 05:07

Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
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Антон Силуанов
Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07

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