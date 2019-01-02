Финансы
Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрдВести.Финанс вчера в 05:07
Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%
Интерфаксвчера в 15:09
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На мэра Ахтубинска завели уголовное дело
Обновлено в 07:04
Футбол
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Наука
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено в 07:50
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Политика
В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии и возмущено заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, сообщается на сайте абхазского МИДа.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Космос
«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» из-за обнаруженного недочета
Новая дата запуска не называется. 30 мая состоялся первый запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.
Обновлено в 01:39
Политика
В Киеве раскрыли детали готовящейся встречи Зеленского и Путина
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:00
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы
Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.
Обновлено в 05:52
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика
Песков рассказал о подготовке двусторонних встреч Путина на G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению двусторонних встреч во время проведения саммита G20.
Обновлено в 05:55