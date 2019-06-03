Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
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Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
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Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
Обновлено в 16:26
Здоровье
В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек
В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии
В Орловской области скончался заключенный исправительной колонии №2 города Ливны, в которой осужденные устроили праздничный банкет на Пасху.
Обновлено в 12:59
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
Apple закрывает приложение iTunes
ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Футбол
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
Российские военные и техника примут участие в параде в Минске
"Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:59
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Общество
Жизнь в аренду. Почему молодежь отвергает ценности своих родителей и дедов
По данным каршер-компаний, большинство официально зарегистрированных клиентов сервиса составляет молодежь поколений Y и Z. Вряд ли это случайность: социологи, философы и финансовые аналитики Запада и России отмечают, что впервые за много тысячелетий эти юноши и девушки начинают отказываться от ценностей, что были фундаментом и мечтой для прежних поколений.
Обновлено в 14:46