Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.

Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть

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