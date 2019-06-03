Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.

Общество «Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.

Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Экономика Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.

Гаджеты Apple объявила об отказе от iTunes Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Технологии «Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».

Здоровье Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.

Общество Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Политика Ролик на YouTube стал причиной срочного совещания украинских силовиков Причиной будущей встречи стал ролик на YouTube о придуманном сценарии войны между Украиной и Молдавией с Румынией.

Экономика Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома» Почему дорожает "Газпром" Стремительный рост котировок аналитики связывают с тремя факторами: обещаниями роста дивидендов и изменений в дивидендной политике, хорошей отчетностью за первый квартал 2019 года, вышедшей 30 мая, и слухами о дальнейших кадровых изменениях в компании, в том числе возможной смене предправления Алексея Миллера.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Футбол «Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников "Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.

Происшествия Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).

Происшествия В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.