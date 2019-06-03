Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
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Политика
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Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
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Общество
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Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
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Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа
Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local.
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Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
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Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
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Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом
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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу спела дуэтом с победившей в первом сезоне шоу «Голос» Диной Гариповой
Дочь Алсу сообщила о своих впечатлениях и призналась, что одним из самых ярких моментов стало приглашение от Дины Гариповой выступить вместе, исполнив на сцене композицию.
Обновлено в 15:13
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Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено в 15:16
Игры
Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня
Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено в 17:22
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено в 05:25
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки
Суд Нью-Йорка отказался смягчить условия содержания в тюрьме бывшего наркоборона Хоакина Гусмана (прозвище Коротышка).
Обновлено в 20:06
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28