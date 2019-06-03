Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
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Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Политика
Начался государственный визит Трампа в Великобританию
ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп посетил Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей.
Обновлено в 08:33
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Обновлено в 15:38
Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.
Обновлено в 16:18
Экономика
Власти разрешили засекречивать информацию о сделках госбанков
Если применить постановление правительства задним числом к сделкам, ходатайства о которых раскрывались ФАС, то, например, служба могла бы засекретить заявление Сбербанка о создании СП на базе «Яндекс.Маркет» в 2018 году (Сбербанк находится под секторальными санкциями, плюс он входил в число уполномоченных банков по гособоронзаказу).
Обновлено в 13:47
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Политика
Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских
Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла
Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Политика
Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 06:48
Происшествия
Канал поспорившей с Зеленским журналистки купил квартиру семье погибшего шахтера
30 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» по поводу квартиры для семьи погибшего.
Обновлено в 12:59