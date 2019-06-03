Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском 12:16

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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Россия договорилась с основными контрагентами по трубопроводу «Дружба» о компенсации ущерба

РЕН ТВ11:38

Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»

Коммерсантъ13:11

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

РИА Новости11:14

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

RT на русском12:16

Польская Orlen сообщила о предстоящем получении компенсаций за поставки «грязной» нефти

ТАСС11:50

«Транснефть» начала переговоры с клиентами из-за загрязнения «Дружбы»

Московский Комсомолец07:14

«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»

Интерфакс06:47
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Происшествия

Автомобиль BMW на большой скорости разгромил центр Казани

Обновлено в 10:02
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
Экономика

Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%

На пике роста за акцию Газпрома давали 251,65 рубля — это на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 09:38
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава

Обновлено в 13:02
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество

В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников

В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:55
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Здоровье

Веганка лечилась от рака овощами и умерла

Обновлено в 13:47
Происшествия

Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Гаджеты

Apple может представить свои смарт-очки на WWDC 2019

Согласно информации, опубликованной инсайдером, Apple готовится презентовать «умные» очки собственного производства уже 3 июня на полях ежегодной конференции разработчиков WWDC 2019.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне

В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00
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