Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском 12:16
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
Экономика
Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%
На пике роста за акцию Газпрома давали 251,65 рубля — это на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 09:38
Политика
Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России
Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
Обновлено в 13:02
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено в 14:08
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Общество
В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников
В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Здоровье
Веганка лечилась от рака овощами и умерла
Обновлено в 13:47
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Apple может представить свои смарт-очки на WWDC 2019
Согласно информации, опубликованной инсайдером, Apple готовится презентовать «умные» очки собственного производства уже 3 июня на полях ежегодной конференции разработчиков WWDC 2019.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Татьяна Навка заявила, что мечтает о сыне
В комментариях подписчики тут же начали спрашивать Татьяну про сыновей и тогда фигуристка решила добавить: Говорят: «Сын - это вечная любовь женщины!»
Обновлено в 03:00