Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефтьГазета.Ru 11:28
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
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Экономика
Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера
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Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Армия и оружие
Океанографическое судно «Академик Александров» передадут заказчику
В минувшую субботу океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» вышло в море для выполнения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
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Происшествия
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В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников
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Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
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Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
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Гаджеты
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Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»
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В Мурино неизвестный попытался ограбить банк
Люди, находившиеся в банке во время попытки ограбления, помогли составить фоторобот нападавшего.
Обновлено в 16:38
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Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало
Своим мнением Константинопольский патриарх поделился во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле.
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Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Интернет
В Firefox 69 будет улучшена производительность активных вкладок
Стабильная сборка Firefox 69 ожидается в конце этого года.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В Крыму начались военные учения с комплексами «Бастион»
В маневрах задействованы около 100 военнослужащих ракетной бригады Черноморского флота В Крыму стартовали военные учения с применением комплексов "Бастион".
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции
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Обновлено вчера в 22:15
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
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Политика
Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Футбол
«Майнц» приобрел Фернандеса у «Вест Хэма»
"Майнц" подписал полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:15
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
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Транспорт
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД
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Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
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LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED
Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23