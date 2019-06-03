Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»РБК 12:38
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
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Общество
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
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Футбол
«Атлетико Минейро» ждет от «Зенита» 25 млн евро за Лоди
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Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
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Обновлено в 08:06
Авто
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Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Общество
Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки».
Обновлено в 13:32
Политика
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Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
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Наука
Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
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Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
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Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
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Хоккей
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Политика
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Ранее Зеленский во время встречи с главами МИД Швеции и Польши выразил надежду на то, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины.
Обновлено в 13:58
Футбол
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Сегодня, 2 июня, на стадион "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" было доставлено тело экс-полузащитника красно-белых Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено вчера в 16:20
Игры
Sony объяснила, как игры прошлого поколения будут работать на PS5
Sony обновила патент на технологию обратной совместимости между PlayStation 5 и играми для консолей предыдущего поколения.
Обновлено в 08:33
Транспорт
В аэропорту «Шереметьево» назвали причину задержек при выдаче багажа
Обновлено вчера в 05:18