Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»РБК 12:38

Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.

Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

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