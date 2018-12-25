Энергетика

Россия в 2018 году добыла рекордный объём газа
RT на русском
07:56

Россия в 2018 году добыла рекордные 733 млрд кубометров газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
RT на русском07:56
Александр Новак
Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 миллиарда кубических метров газа, при этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года.
— Александр Новак, российский политикГазета.Ru 07:52

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