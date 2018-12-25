Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты — 733 миллиарда кубических метров газа, при этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года.

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Энергетика Энергетика «Роснефть» и «Транснефть» заключили контракт на транспортировку нефти «Роснефть» и «Транснефть» подписали договор на транспортировку 184,96 млн тонн нефти в 2019 году.

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Энергетика Энергетика Отключение газа на «Амурметалле» отложили на месяц Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» заявила, что отложила приостановку газоснабжения для ООО «ТОРЕКС-Хабаровск» и его завода «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре на конец января 2019 года.

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Энергетика Энергетика Азербайджан может удвоить экспорт газа в Турцию «Южный газовый коридор» позволит Азербайджану увеличить почти в два раза экспорт газа на турецкий рынок, а в перспективе сформирует новую энергетическую карту Евразии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Энергетика Энергетика Китай возобновил закупки американского СПГ В прошлом месяце Поднебесная вернулась к закупкам сжиженного природного газа у Соединенных Штатов после перерыва в ноябре из-за торговых споров.

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