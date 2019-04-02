Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларовRusskie.org 10:12
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. При этом Минск до конца апреля рассчитывает на получение очередного транша кредита ЕФСР на 200 миллионов долларов, поскольку все условия были выполнены.
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Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.
— Антон Силуанов, российский экономистRambler News Service вчера в 15:38
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Силуанов сообщил о выделении Россией кредита Белоруссии на сумму до $600 млн
Rambler News Serviceвчера в 15:38
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
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